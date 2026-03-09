Συνεχίζονται σε όλη την Κρήτη οι απολυμάνσεις για πρόληψη της ευλογιάς

Συνεχίζονται οι απολυμάνσεις στον οδικό άξονα του νησιού, όπως έκανε γνωστό η Περιφέρεια Κρήτης για τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα του κτηνοτροφικού κλάδου, όπως μεταφορείς ζώντων ζώων, γάλακτος και ζωοτροφών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την αποτροπή εισαγωγής και διάδοσης της ευλογιάς του προβάτου, έχει ξεκινήσει από την Τρίτη 03-03-2026, η εγκατάσταση και λειτουργία απολυμαντικών σταθμών σε 16 σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις του αρμόδιου Υπουργείου και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι σταθμοί λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 14:00.

Οι κτηνοτρόφοι της κάθε Περιφερειακής Ενότητας θα μπορούν να διέρχονται στα σημεία αυτά να απολυμαίνουν τα οχήματά τους. Η απόφαση αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία, λόγω της δραματικής έξαρσης της νόσου στην ηπειρωτική Ελλάδα και των σοβαρών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει στο ζωικό κεφάλαιο, στην κτηνοτροφική παραγωγή και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων της Κρήτης.

Οι 16 απολυμαντικοί σταθμοί κατανέμονται ως εξής: πέντε στην Π.Ε. Ηρακλείου, τέσσερις στην Π.Ε. Χανίων, τέσσερις στην Π.Ε. Ρεθύμνου και τρεις στην Π.Ε. Λασιθίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης.