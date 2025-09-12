Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Γαύδου

Δίχως τέλος φαίνεται ότι είναι οι μεταναστευτικές ροές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου καθώς μόνο σήμερα καταγράφηκαν τρία περιστατικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, το πρώτο περιστατικό αφορά στον εντοπισμό 73 ατόμων στην Τρυπητή (68 υπηκόων Αιγύπτου και 5 υπηκόων Σουδάν) και στον εντοπισμό 60 ατόμων επίσης στη Γαύδο.

Επίσης νωρίτερα από φορτηγό πλοίο σημαίας Μαλάουι στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου πραγματοποιήθηκε διάσωση 61 ατόμων τα οποία μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα.

φωτ. αρχείου