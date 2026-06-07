Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στον Λίβανο

Οι ανταλλαγές επιδρομών συνεχίζονταν χθες στον Λίβανο, παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα, με ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας χθες Σάββατο να σκοτώνει τρία μέλη των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων και τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει δυο θανάτους στις τάξεις του.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε στρατιωτικό όχημα ανάμεσα στη Χαρντάλι και τη Ναμπάτια, σκοτώνοντας «δυο αξιωματικούς» και «στρατιώτη», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν καταδίκασε την «κατάφωρη παραβίαση της λιβανικής εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου», που έθεσε υπό αμφισβήτηση τις προσπάθειες της Βηρυτού και της Ουάσιγκτον να τερματιστούν οι ασταμάτητες ισραηλινές επιθέσεις οι οποίες «μένουν ατιμώρητες».

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε όχημα διότι κινείτο «με ύποπτο τρόπο» προς την κατεύθυνση δικών του δυνάμεων σε περιοχή επιχειρήσεων κοντά στην Τεμπνίτ (νότια), όπου είναι παρούσα η Χεζμπολά, και υπήρχε κίνδυνος να τις στοχοποιήσει.

Επενέβη «εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολά και όχι εναντίον του λιβανικού στρατού», επέμεινε σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως το «συμβάν» τελεί «υπό εξέταση».

Η Χεζμπολάχ, κίνημα προσκείμενο στην Τεχεράνη, χαρακτήρισε την επίθεση αυτή «ειδεχθές έγκλημα» και «φυσική συνέπεια της περιφρόνησης των αρχών για την εθνική κυριαρχία της χώρας και το αίμα του λαού της». Κατήγγειλε ακόμη εκ νέου την «πλήρη παράδοση» της κυβέρνησης «στις απαιτήσεις του εχθρού» στην Ουάσιγκτον.

Την Τετάρτη, έπειτα από τον τέταρτο κύκλο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, ανακοινώθηκε νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Αυτή που υποτίθεται ότι εφαρμόζεται από τη 17η Απριλίου ουδέποτε τηρήθηκε.

Η συμφωνία αυτή, την οποία απορρίπτει η Χεζμπολάχ, προβλέπει κατάπαυση του πυρός μεν, αλλά υπό τον όρο πως θα υπάρξει «πλήρης» διακοπή των επιχειρήσεων του σιιτικού κινήματος, ενώ επιτρέπει τη συνέχιση σε αυτό το στάδιο των πληγμάτων και των επιχειρήσεων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, που έχουν προελάσει στον νότιο Λίβανο.

Άλλα πέντε χωριά

Ο στρατός του Ισραήλ από πλευράς του ανακοίνωσε τον θάνατο δυο ανδρών του, λοχαγού και λοχία. Ο πρώτος, 23 ετών, υπέκυψε χθες Σάββατο, μετά τον τραυματισμό του σε μάχη στον νότιο Λίβανο· ο δεύτερος σκοτώθηκε προχθές Παρασκευή, επίσης στον νότο.

Εξάλλου, ανέφερε ότι στοχοποίησε «150 θέσεις» της Χεζμπολάχ μέσα στις προηγούμενες 48 ώρες και έδωσε εντολή στους κατοίκους πέντε χωριών στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, ενόψει βομβαρδισμών.

Μια νοσηλεύτρια σκοτώθηκε σε πλήγμα καθώς πήγαινε στη δουλειά της, ανέφερε το νοσοκομείο στο οποίο εργαζόταν, το Χιράμ, στην Τύρο (νότια).

Άλλος βομβαρδισμός σκότωσε δυο γυναίκες και τραυμάτισε άλλους 22 ανθρώπους στη Σαξάκια, στον τομέα όπου βρίσκεται η Σαΐντα, στον νότο, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Αρκετές κοινότητες στον νότο βομβαρδίστηκαν, σύμφωνα με το εθνικό λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως στοχοποίησε ισραηλινούς στρατιωτικούς, επίσης στον νότο.

Ο αρχηγός του στρατού του Λιβάνου, ο Ροντόλφ Χαϊκάλ, ταξιδεύει στο Πακιστάν, τον κυριότερο μεσολαβητή στις έμμεσες συνομιλίες με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Αναμένεται να συναντηθεί με τον ομόλογό του Ασίμ Μουνίρ, σύμφωνα με το επιτελείο του.

Οι διαπραγματεύσεις μοιάζουν να κάνουν σημειωτόν αφότου κηρύχτηκε κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την 8η Απριλίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν πως η Τεχεράνη θα μπορούσε να τερματίσει τη συμμετοχή της εξαιτίας της κλιμάκωσης της επίθεσης του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Οι ΗΠΑ θέλουν το ζήτημα του Λιβάνου να διαχωριστεί. Το Ιράν θεωρεί πως ο Λίβανος είναι αναπόσπαστο μέρος των διαπραγματεύσεων.

Οι βομβαρδισμοί και οι επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 3.560 ανθρώπους αφότου άρχισε ο νέος πόλεμος τη 2η Μαρτίου, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών. Στην ισραηλινή πλευρά, ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 29 στρατιωτικούς και έναν πολίτη συμβασιούχο των ενόπλων δυνάμεων που έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο.