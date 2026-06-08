Συνεχίζονται οι δωρεάν ξεναγήσεις για ενήλικες στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων συνεχίζει τις δωρεάν ξεναγήσεις για ενήλικες στην έκθεση του εικαστικού, Αλέξανδρου Ψυχούλη, με τίτλο «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η επόμενη ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 9 Ιουνίου, στις 19:30, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει το έργο και τη δημιουργική διαδρομή του καλλιτέχνη μέσα από μια οργανωμένη περιήγηση στους εκθεσιακούς χώρους.

Η έκθεση διερευνά ζητήματα μνήμης, ταυτότητας και προσωπικής αφήγησης, μέσα από ένα πολυδιάστατο εικαστικό σύμπαν, που συνδυάζει διαφορετικά μέσα και εκφραστικές πρακτικές.

Η συμμετοχή στις ξεναγήσεις είναι ελεύθερη για το κοινό»