Τοπικά

Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στη Νέα Αλικαρνασσό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος ασφαλτοστρώσεων κι όπως ανακοινώθηκε από την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού», ξεκινούν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης επί των οδών:
Διονυσίου (από τη συμβολή με την οδό Ηροδότου έως τη συμβολή με την οδό Σεφέρη)
Κεράμου (από τη συμβολή με την οδό Ηροδότου έως τη συμβολή με την οδό Δωδεκανήσου)
Ζεφυρίας (από τη συμβολή με την οδό Αρτεμισίας έως τη συμβολή με την οδό Μαυσώλου)
Μούγλων (από τη συμβολή με την οδό Ηροδότου έως τη συμβολή με την οδό Σεφέρη)
Αρτεμησίας (από τη συμβολή με την οδό Ηρακλείτου έως τη συμβολή με την οδό Μούγλων)
Μαυσώλου (από τη συμβολή με την οδό Ηρακλείτου έως τη συμβολή με την οδό Μούγλων)
Δωδεκανήσου (από τη συμβολή με την οδό Ηρακλείτου έως τη συμβολή με την οδό Σεφέρη)

Οπως επισημαίνεται «οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 20 εργάσιμες ημέρες. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών, λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων».

