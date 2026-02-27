Συνεχίζονται οι αρχαιολογικές εργασίες στο μoναδικό Μνημείο της Παπούρας – Εκδήλωση ενημέρωσης τη Δευτέρα

Σημαντική πρόοδο παρουσιάζουν οι αρχαιολογικές εργασίες στο κυκλικό μνημείο της Παπούρας, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Δημάρχου (44473/5-2-2026).

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «όπως γνωστοποίησε στο Δήμο, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων, Βασιλική Συθιακάκη, μετά το ερώτημα του Δημάρχου, οι ανασκαφικές έρευνες συνεχίζονται απρόσκοπτα με πολυμελές συνεργείο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επιπλέον την εκτέλεση σωστικών στερεωτικών επεμβάσεων, καθώς και την κάλυψη του συνόλου των δομών με γεωύφασμα για την προστασία των δομών.

Στις περιμετρικές ζώνες του Μνημείου έχει ολοκληρωθεί περίπου το 75% της ανασκαφικής διερεύνησης των διαδρόμων και των μικρών δωματίων. Στο κεντρικό τμήμα, η διερεύνηση των χώρων βαίνει προς ολοκλήρωση, με εξαίρεση σημείο στο βορειοανατολικό δωμάτιο, όπου εντοπίστηκε έγκοιλο (χάσμα) στο φυσικό υπόβαθρο, η διερεύνηση του οποίου είναι σε εξέλιξη.

Παράλληλα, η Υπηρεσία συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπόνηση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης των τοιχοποιιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης της ανάλυσης των δειγμάτων λίθων από εξειδικευμένο εργαστήριο.

Επίσης, στο πλαίσιο του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου, η Υπηρεσία απέστειλε πρόταση προσωρινής οριοθέτησης αρχαιολογικών χώρων για 3 ορεινά συστήματα με μινωικές θέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πεδιάδας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το δίκορφο Παπούρα-Αξί Κεφάλι. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι αναφορικά με τις γεωφυσικές/γεωτεχνικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τον κύριο του έργου και τον ανάδοχο, στο ύψωμα, τα αποτελέσματα τους δεν έχουν περιέλθει/κοινοποιηθεί ακόμα, στην Υπηρεσία.

Εκδήλωση ενημέρωσης με τη στήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Στο πλαίσιο της δημόσιας ενημέρωσης για την επιστημονική έρευνα και τη σημασία του μνημείου, πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας η εκδήλωση με τίτλο: «Παπούρα: Ξετυλίγοντας τον μίτο της δικαίωσης», τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στις 18:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, με διοργανωτές τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) και τον Σύλλογο Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ) .

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στο δημόσιο διάλογο, μέσα από μια εκδήλωση που παρουσιάζει τα επιστημονικά δεδομένα και την έρευνα των ανασκαφέων σχετικά με το μοναδικό μνημείο στον λόφο της Παπούρας – ένα εύρημα ιδιαίτερης σημασίας για την αρχαιολογία της Κρήτης και όχι μόνο.

Η Δημοτική Αρχή εξάλλου, έχει θέσει από την πρώτη στιγμή ως κορυφαία προτεραιότητα την πλήρη προστασία και ανάδειξη του μνημείου, παράλληλα με την υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων της περιοχής, τονίζοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί αδιαπραγμάτευτη «κόκκινη γραμμή».

Εκδίκαση της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση της Παπούρας συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, μετά από προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, πολιτών, φορέων και επιστημόνων, με αίτημα την ακύρωση αποφάσεων που αφορούν την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας σε άμεση γειτνίαση με το Μνημείο.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, δήλωσε:

«Όσο εμείς συζητάμε για την Παπούρα, οι ανασκαφικές έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά. Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας στάθηκε ξεκάθαρα υπέρ της πλήρους προστασίας και ανάδειξης του σπουδαίου μνημείου, διεκδικώντας λύσεις που συνδυάζουν την ανάπτυξη με τον σεβασμό στην ιστορία και το περιβάλλον. Στηρίζουμε την εκδήλωση των αρχαιολόγων, γιατί ο διάλογος και η επιστημονική τεκμηρίωση είναι απαραίτητα στοιχεία για την ενημέρωση του κόσμου και όχι μόνο. Την ίδια στιγμή, η εκδίκαση της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη δικαίωση της κοινής προσπάθειας της τοπικής κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας».

Σε σχετική ανακοίνωση του ΣΕΑ και ΣΕΚΑ αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Ο λόφος της Παπούρας είναι σήμερα πεδίο σύγκρουσης, ανάμεσα στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη λογική του κέρδους. Και σε αυτή τη σύγκρουση, δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί! Στεκόμαστε συλλογικά ενάντια σε αυτή τη διαδικασία, όχι μονάχα για να μην χαθεί ένα ακόμη μνημείο, αλλά και για να μην χαθεί η ίδια η δυνατότητα της κοινωνίας να έχει λόγο για το τι αξίζει να διασωθεί, τι σημαίνει δημόσιο συμφέρον, και ποιο είναι το μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων προκηρύσσουν πανελλαδική στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Στάση εργασίας ΣΕΚΑ: από τις 7 έως τις 11 πμ. Στάση εργασίας ΣΕΑ από την έναρξη της βάρδιας ως τις 12 μ), την ημέρα συζήτησης της υπόθεσης στο ΣτΕ.