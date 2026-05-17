Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στο Ρέθυμνο για τη χάραξη του νέου Β.Ο.Α.Κ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τις έντονες αντιδράσεις τους για τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ στο Ανατολικό Ρέθυμνο εξέφρασαν μέλη της προσωρινής διοίκησης του υπό σύσταση «Συλλόγου Κατοίκων και Ιδιοκτητών Ανατολικού Ρεθύμνου» σε συνάντηση που είχαν με τον βουλευτή Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Μανόλης Χνάρης.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, στη συνάντηση παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι επιπτώσεις που -κατά τον σύλλογο- προκαλεί η προτεινόμενη χάραξη στην περιοχή, με ιδιαίτερη αναφορά στην καταστροφή περίπου 13.000 ελαιόδεντρων, αλλά και σε επιπτώσεις σε αγροτικές, τουριστικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες.
Παράλληλα, εκφράστηκαν ανησυχίες για αλλοίωση του περιβάλλοντος από μεγάλα τεχνικά έργα, όπως σήραγγες, γέφυρες και τοιχία αντιστήριξης, καθώς και για κινδύνους που -όπως αναφέρεται- μπορεί να προκύψουν από την παρέμβαση στη φυσική ροή των υδάτων.
Οι εκπρόσωποι του συλλόγου έκαναν επίσης λόγο για καταστροφή του υφιστάμενου οικιστικού ιστού, για αυξημένους κινδύνους λόγω του μεγάλου αριθμού τεχνικών έργων, αλλά και για «σκανδαλώδη κατασπατάληση» πόρων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ήδη μελέτη αναβάθμισης του υφιστάμενου ΒΟΑΚ στην περιοχή.
Οπως σημειώνεται, τέθηκαν ακόμη ζητήματα απώλειας κατοικιών, χωραφιών και επιχειρήσεων, ενώ ενημερώθηκε ο βουλευτής για τις επόμενες νομικές και πολιτικές κινήσεις του συλλόγου τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

