Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον νόμο 5092/2024 από τον Σύλλογο Καταστηματαρχών Καλυβών

Συνάντηση με την Κτηματική Υπηρεσία Χανίων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία του Συλλόγου καταστηματαρχών Καλυβών, προκειμένου να εκφραστούν οι ανησυχίες των μελών σχετικά με τις συνέπειες του Ν. 5092/2024.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, η διευθύντρια της Υπηρεσίας τόνισε ότι όσοι δεν συμμορφωθούν με τις προβλέψεις του νόμου θα υποστούν τις αντίστοιχες κυρώσεις, καθώς η ίδια είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τις εντολές της κυβέρνησης.

Οπως επισημαίνεται παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα —σε συνεργασία με βουλευτές, την Περιφέρεια και τον Δήμο— δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής λύση. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Σύλλογο, είναι πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρό αδιέξοδο.

Στη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε ζήτημα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος. Η απάντηση της Υπηρεσίας ήταν ότι επιτρέπονται μόνο κατασκευές από φυσικά υλικά, όπως ξύλο και πανί, χωρίς ωστόσο να δίνονται σαφείς οδηγίες για την αντοχή τους σε ισχυρούς ανέμους — φαινόμενο συχνό στα Χανιά κατά τους θερινούς μήνες.

Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν εξαιρέσεις στην εφαρμογή του νόμου, θέση που –όπως αναφέρει ο Σύλλογος– η διευθύντρια έχει εκφράσει ήδη από το καλοκαίρι.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ακόμη πως, αν και ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολό του, η καθυστέρηση της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στα αιτήματα του κλάδου δημιουργεί την εντύπωση άνισης μεταχείρισης μεταξύ επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση, τα πρόστιμα για αυθαίρετες κατασκευές θα επιβληθούν και αναδρομικά για τα προηγούμενα πέντε χρόνια, με υπολογισμό επί 4 × 5 έτη. Όσοι προχωρήσουν σε αποξήλωση των αυθαίρετων κατασκευών θα απαλλάσσονται από τα πρόστιμα, ενώ όσοι τις διατηρήσουν θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο Σύλλογος καλεί τέλος τα μέλη του σε κινητοποίηση και ενεργή συμμετοχή στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Χανίων τις επόμενες ημέρες, με πρωτοβουλία του προέδρου κ. Ροκάκη και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.