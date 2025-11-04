Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα ΕΛΤΑ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απόφαση της Κυβέρνησης να κλείσει καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Χανίων αναφέρει «η απόφαση της Κυβέρνησης και της διοίκησης των ΕΛΤΑ για το κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο σε όλους τους κατοίκους κυρίως της υπαίθρου και ιδιαίτερα στους συνταξιούχους, παρά τις υποσχέσεις που τους δόθηκαν ότι τα ΕΛΤΑ θα συνεχίσουν τις βασικές υπηρεσίες τους από τους ταχυδρόμους με κατ’ οίκον εξυπηρέτηση.

Για δικαιολογία μας λένε ότι τα καταστήματα που κλείνουν είναι αυτά με μικρή εμπορική δραστηριότητα και το κόστος είναι μεγάλο για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Δεν τους ενδιαφέρει όμως η ταλαιπωρία των ηλικιωμένων και η ερήμωση της υπαίθρου που έχει ως συνέπεια.

Για τους συνταξιούχους οι οποίοι βασίζονται στο τοπικό κατάστημα για την παραλαβή σύνταξης, για την εξόφληση λογαριασμών ή για αλληλογραφία, η αλλαγή αυτή σημαίνει αλλαγή στην καθημερινότητά τους, πράγμα πολύ δύσκολο για τις ευπαθείς ομάδες. Η αλλαγή αυτή σημαίνει μεγαλύτερη αναμονή και πιθανώς μετακίνηση σε μακρινές αποστάσεις.

Οι ποικίλες αντιδράσεις των πολιτών, οι μετακινήσεις των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ, οι απολύσεις των συμβασιούχων, που δεν είναι λίγοι, αναγκάζουν πολλούς κυβερνητικούς βουλευτές να αντιδράσουν φοβούμενοι το πολιτικό κόστος. Έτσι υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να αναστείλει μερικώς την απόφαση αυτή, που έπρεπε να εκτελεστεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

Οι συνταξιούχοι καταγγέλλουμε όλες αυτές τις πρακτικές και τους ζητούμε να σταματήσουν να μας ταλαιπωρούν διότι αρκετά έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια»

Σε ανακοίνωσή της η Ομάδα Γυναικών Αρχανών – μέλος της Ο.Γ.Ε επισημαίνει ότι «Η Ομάδα Γυναικών Αρχανών – μέλος της Ο.Γ.Ε καταγγέλλει το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα καθώς και του καταστήματος των ΕΛΤΑ Αρχανών που εξυπηρετεί καθημερινά τις Αρχάνες και τις γύρω περιοχές.

Η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), με τη στήριξη της κυβέρνησης, προχωρά σε μαζικό κλείσιμο 204 ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα,στο πλαίσιο της λεγόμενης «αναδιάρθρωσης» και «εξορθολογισμού» του δικτύου τους. Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στις Αρχάνες, στις γύρω περιοχές και σε όλη τη χώρα, καθώς οδηγεί σε υποβάθμιση βασικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, απώλεια θέσεων εργασίας και παραπέρα ιδιωτικοποίηση του οργανισμού.

Η λεγόμενη «αναδιοργάνωση» των ΕΛΤΑ έχει ως βασικό αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση του δικτύου και των υπηρεσιών τους, με σοβαρές συνέπειες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για το κοινό. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται από περικοπές θέσεων εργασίας, εντατικοποίηση, μετακινήσεις προσωπικού, ενώ οι πολίτες, ιδιαίτερα στις αγροτικές , στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, βλέπουν να αποκόπτονται από απαραίτητες ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Οι εξελίξεις αυτές μας αναγκάζουν να εναντιωθούμε και εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών όπως ακριβώς συμβαίνει στην Υγεία, την Παιδεία και σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα δημόσια αγαθά. Στην πραγματικότητα πρόκειται για παράδοση ενός κρίσιμου δημόσιου αγαθού στα επιχειρηματικά συμφέροντα, με στόχο τη διασφάλιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και όχι την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.

Αντί για λουκέτα, απολύσεις και ιδιωτικοποίηση, απαιτείται στήριξη των ΕΛΤΑ με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Καλούμε τον λαό των Αρχανών και των γύρω περιοχών να αντιδράσει και να απαιτήσει να σταματήσει εδώ το κλείσιμο του καταστήματος Αρχανών και όλων των καταστημάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

• Να διασφαλιστεί ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Να εξασφαλιστεί η παραμονή όλων των εργαζομένων στις θέσεις τους, χωρίς απολύσεις ή αναγκαστικές μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να ενισχυθούν οι υποδομές.

• Να σταματήσει τώρα η διαδικασία κλεισίματος των καταστημάτων των ΕΛΤΑ και να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας τους»

Η Λαϊκή Συσπείρωση Αρχανών Αστερουσίων αναφέρει πως «καταγγέλλει το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ Αρχανών, το οποίο, αν και υποστελεχωμένο, εξυπηρετεί καθημερινά τις Αρχάνες και τις γύρω περιοχές, κυρίως τους ηλικιωμένους αλλά και όλους τους κατοίκους για διάφορες συναλλαγές.

Καλούμε τον λαό των Αρχανών και των γύρω περιοχών να αντιδράσει και να απαιτήσει να σταματήσει εδώ και τώρα το κλείσιμο του καταστήματος Αρχανών και όλων των άλλων καταστημάτων!

Οι εκλεγμένοι με την «Λαϊκή Συσπείρωση»

Γενετζάκη Μαίρη

Γενετζάκης Γιώργος»