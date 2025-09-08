Συνεχίζεται την Τρίτη η Παραδοσιακή Στράτα

Η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 4η χρονιά, γεμίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα στενά της Παλιάς Πόλης και του Ενετικού Λιμένα.

Οπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Χανίων «αύριο, Τρίτη 09/09/2025, ο εθελοντισμός συναντά την παράδοση, σε μια ξεχωριστή παραδοσιακή Στράτα που “αγκαλιάζει” την 23η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών. Ο Χορευτικός Όμιλος Χανίων “Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ” και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Χανίων “Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ” παρουσιάζουν το δρώμενο: “ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ”.

Η διαδρομή της Στράτας θα ξεκινήσει στις 19.30, πρώτο σημείο εκκίνησης θα είναι το Νεώριο Μόρο. Η πρώτη στάση θα πραγματοποιηθεί στο Γιαλί Τζαμί και το τελικό σημείο συνάντησης στην Πλατεία Μητρόπολης.

Για μία ακόμη εβδομάδα, τα μέλη των Συλλόγων θα χαρίσουν στους ντόπιους και τους επισκέπτες της πόλης, μια εμπειρία βγαλμένη από την παράδοση του τόπου μας.

Το δρώμενο πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, με σκοπό να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, μέσα από την παράδοση, την ενδυματολογική κληρονομιά και τις μοναδικές μουσικοχορευτικές και φωνητικές ικανότητες των μελών των Πολιτιστικών Συλλόγων, που συμμετέχουν»