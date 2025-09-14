menu
24.4 C
Chania
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Συνεχίζεται ο κατήφορος για τον Παναθηναϊκό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μετά τον Λεβαδειακό, ήταν η σειρά της Κηφισιάς να διασύρει τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 3-2 σε έναν αγώνα που το μόνο που θύμιζε Παναθηναϊκό ήταν το σήμα στη φανέλα.

Με έναν εντυπωσιακό Τετέι, που έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα των πρασίνων, η Κηφισιά έκανε ανατροπή στην… ανατροπή και πήρε τους τρεις πόντους νίκης.

H Κηφισιά προηγήθηκε στο 7ο λεπτό με τον Τετέι να κάνει το 1-0. Στο 12ο λεπτό ο Τζούρισιτς κέρδισε πέναλτι (μετά από υπόδειξη του VAR) και ο Σφιντέρσκι ισοφάρισε.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε ανούσια κατοχή στο 66%, ,ε μόλις μία τελική στην εστία, πέραν του πέναλτι, ενώ δέχθηκε εύκολα φάσεις στην πλάτη της άμυνάς του.

Στο 53ο λεπτό ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Ραμίρες έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Σφιντέρσκι  έγραψε το 1-2.

Στο 79’, ο Τετέι πήρε την μπάλα λίγο κάτω από τη σέντρα, διέσχισε όλο τον άξονα, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του κι έδωσε έτοιμο γκολ στον Παντελίδη, ο οποίος έγραψε το 2-2.

Στις καθυστερήσεις, μπήκε το κερασάκι στην τούρτα της κατάρρευσης του Παναθηναϊκού και οι τυπικά γηπεδούχοι έκαναν το 3-2 με τον Σόουζα .

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: 39’ Αντονίσε, 47’ Ρουμπέν Πέρεθ, 71’ Πόμπο, 75’ Παντελίδης, 90’+6’ Ραμίρες – 72’ Ντέσερς, 81’ Κυριακόπουλος, 86’ Τουμπά, 90’ Τζούριτσιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόρνι, Σόουζα, Χουχούμης (69’ Εμπό), Ρούμπεν Πέρεθ (69’ Ντίας), Βιγιαφάνιες, Πόμπο, Αντονίσε (82’ Σμπώκος), Παντελίδης (82’ Πέτκοφ), Τεττέη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (82’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (87’ Πάντοβιτς), Ρενάτο Σάντσες, Μαντσίνι (82’ Ζαρουρί), Μπακασέτας (66’ Τσέριν), Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι (66’ Ντέσερς).

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum