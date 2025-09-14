Συνεχίζεται ο κατήφορος για τον Παναθηναϊκό

Μετά τον Λεβαδειακό, ήταν η σειρά της Κηφισιάς να διασύρει τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 3-2 σε έναν αγώνα που το μόνο που θύμιζε Παναθηναϊκό ήταν το σήμα στη φανέλα.

Με έναν εντυπωσιακό Τετέι, που έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα των πρασίνων, η Κηφισιά έκανε ανατροπή στην… ανατροπή και πήρε τους τρεις πόντους νίκης.

H Κηφισιά προηγήθηκε στο 7ο λεπτό με τον Τετέι να κάνει το 1-0. Στο 12ο λεπτό ο Τζούρισιτς κέρδισε πέναλτι (μετά από υπόδειξη του VAR) και ο Σφιντέρσκι ισοφάρισε.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε ανούσια κατοχή στο 66%, ,ε μόλις μία τελική στην εστία, πέραν του πέναλτι, ενώ δέχθηκε εύκολα φάσεις στην πλάτη της άμυνάς του.

Στο 53ο λεπτό ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Ραμίρες έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Σφιντέρσκι έγραψε το 1-2.

Στο 79’, ο Τετέι πήρε την μπάλα λίγο κάτω από τη σέντρα, διέσχισε όλο τον άξονα, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του κι έδωσε έτοιμο γκολ στον Παντελίδη, ο οποίος έγραψε το 2-2.

Στις καθυστερήσεις, μπήκε το κερασάκι στην τούρτα της κατάρρευσης του Παναθηναϊκού και οι τυπικά γηπεδούχοι έκαναν το 3-2 με τον Σόουζα .

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: 39’ Αντονίσε, 47’ Ρουμπέν Πέρεθ, 71’ Πόμπο, 75’ Παντελίδης, 90’+6’ Ραμίρες – 72’ Ντέσερς, 81’ Κυριακόπουλος, 86’ Τουμπά, 90’ Τζούριτσιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόρνι, Σόουζα, Χουχούμης (69’ Εμπό), Ρούμπεν Πέρεθ (69’ Ντίας), Βιγιαφάνιες, Πόμπο, Αντονίσε (82’ Σμπώκος), Παντελίδης (82’ Πέτκοφ), Τεττέη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (82’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (87’ Πάντοβιτς), Ρενάτο Σάντσες, Μαντσίνι (82’ Ζαρουρί), Μπακασέτας (66’ Τσέριν), Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι (66’ Ντέσερς).