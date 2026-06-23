Συνεχίζεται η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς στα Τσαΐρια

Συνεχίζεται η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς κοντά στον οικισμό Τσαΐρια, στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά είναι πλήρως οριοθετημένη. Στο σημείο βρίσκονται επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ σκαπτικά μηχανήματα των ΟΤΑ συνεχίζουν να ρίχνουν χώμα για την κάλυψη των εστιών καύσης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε, χθες το απόγευμα, σε χώρο με συσσωρευμένα σκουπίδια και υλικά, με αποτέλεσμα να παραχθούν πυκνοί καπνοί που κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή, ενώ εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Για αρκετές ώρες η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και η έντονη οσμή έγινε αισθητή σε πολλές κατοικημένες περιοχές.