menu
26.2 C
Chania
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Συνεχίζεται η αποκατάσταση των ζημιών από την πλημμύρα Daniel στη Θεσσαλία

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς η αποκατάσταση των ζημιών από την πλημμύρα Daniel σε όλη τη Θεσσαλία, με τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) να εκδίδει ήδη 3.063 άδειες επισκευής κτιρίων, που αντιστοιχούν σε 6.164 διεκπεραιωμένες αιτήσεις πολιτών, όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του. Όπως σημειώνει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, σ συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ανέρχεται σε 12.618 και το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις εκδοθείσες άδειες επισκευής ανέρχεται σε 23,45 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, 2.316 αιτήσεις έχουν ελεγχθεί από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) και για τις οποίες έχουν αποσταλεί έγγραφα ελλείψεων στους αιτούντες, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

«Δύο χρόνια μετά την καταστροφική πλημμύρα Daniel, η σταθερή επιτάχυνση στην έκδοση αδειών επισκευής και η συνεχής εκταμίευση της Κρατικής Αρωγής καταδεικνύουν τη διαρκή δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση των διαδικασιών για την οριστική αποκατάσταση των ζημιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής», δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Αξιοσημείωτο, όπως επισημαίνει το υπουργείο, είναι ότι από τον Μάρτιο 2025 και μετά, ο ημερήσιος ρυθμός έκδοσης αδειών έχει υπερδιπλασιαστεί, από 4,6 σε 10,4 άδειες ανά ημέρα.

Η επιτάχυνση αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο, οφείλεται:

– Στο ευέλικτο κανονιστικό πλαίσιο που προβλέπει την έκδοση αδειών επισκευής με «καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης κτιρίου», βάσει 36.658 αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν από τη ΓΔΑΕΦΚ.

– Στην εσωτερική αναδιοργάνωση της ΓΔΑΕΦΚ και τη δημιουργία τεσσάρων παράλληλων γραμμών παραγωγής αδειών επισκευής, που διασφαλίζουν ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων.

Παράλληλα, περίπου 10 ιδιοκτήτες κτιρίων καθημερινά στην Θεσσαλία λαμβάνουν το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής στους λογαριασμούς τους, για την επισκευή κατοικιών τους.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum