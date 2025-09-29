Συνεχίζεται η αποκατάσταση των ζημιών από την πλημμύρα Daniel στη Θεσσαλία

Συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς η αποκατάσταση των ζημιών από την πλημμύρα Daniel σε όλη τη Θεσσαλία, με τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) να εκδίδει ήδη 3.063 άδειες επισκευής κτιρίων, που αντιστοιχούν σε 6.164 διεκπεραιωμένες αιτήσεις πολιτών, όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του. Όπως σημειώνει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, σ συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ανέρχεται σε 12.618 και το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις εκδοθείσες άδειες επισκευής ανέρχεται σε 23,45 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, 2.316 αιτήσεις έχουν ελεγχθεί από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) και για τις οποίες έχουν αποσταλεί έγγραφα ελλείψεων στους αιτούντες, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

«Δύο χρόνια μετά την καταστροφική πλημμύρα Daniel, η σταθερή επιτάχυνση στην έκδοση αδειών επισκευής και η συνεχής εκταμίευση της Κρατικής Αρωγής καταδεικνύουν τη διαρκή δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση των διαδικασιών για την οριστική αποκατάσταση των ζημιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής», δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Αξιοσημείωτο, όπως επισημαίνει το υπουργείο, είναι ότι από τον Μάρτιο 2025 και μετά, ο ημερήσιος ρυθμός έκδοσης αδειών έχει υπερδιπλασιαστεί, από 4,6 σε 10,4 άδειες ανά ημέρα.

Η επιτάχυνση αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο, οφείλεται:

– Στο ευέλικτο κανονιστικό πλαίσιο που προβλέπει την έκδοση αδειών επισκευής με «καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης κτιρίου», βάσει 36.658 αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν από τη ΓΔΑΕΦΚ.

– Στην εσωτερική αναδιοργάνωση της ΓΔΑΕΦΚ και τη δημιουργία τεσσάρων παράλληλων γραμμών παραγωγής αδειών επισκευής, που διασφαλίζουν ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων.

Παράλληλα, περίπου 10 ιδιοκτήτες κτιρίων καθημερινά στην Θεσσαλία λαμβάνουν το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής στους λογαριασμούς τους, για την επισκευή κατοικιών τους.