Συνεχίζεται η αναβάθμιση υποδομών στη Βάση της Σούδας

Συνεχίζονται τα έργα για την αναβάθμιση των υποδομών στη Βάση της Σούδας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και την παρουσία του αεροπλανοφόρου USS Ford και εν μέσω αναφορών για πρόωρο απόπλου του με προορισμό την Κροατία.

Όπως έγινε γνωστό, μια νέα τσιμεντένια πλατφόρμα κατασκευάστηκε στη Ναυτική Βάση της Σούδας, με στόχο τη βελτίωση των δυνατοτήτων αποθήκευσης και υλικοτεχνικής υποστήριξης, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρησιακών και τεχνικών υπηρεσιών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η πλατφόρμα, διαστάσεων περίπου 13,5 επί 3,8 μέτρων, βρίσκεται στον χώρο στάθμευσης της υπηρεσίας ασφαλείας και προορίζεται για την τοποθέτηση και αποθήκευση εμπορευματοκιβωτίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καλύπτει συγκεκριμένη επιχειρησιακή ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων.

Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από τη συνεργασία της Διοίκησης Εγκαταστάσεων του Ναυτικού, που έχει την ευθύνη λειτουργίας της βάσης, και της αρμόδιας υπηρεσίας μηχανικού του Ναυτικού για την Ευρώπη, την Αφρική και την Κεντρική Διοίκηση, η οποία αναλαμβάνει τις κατασκευές. Η ανάγκη για τη δημιουργία της νέας υποδομής εντοπίστηκε από τη διοίκηση της βάσης, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών εφοδιασμού και αποθήκευσης, και στη συνέχεια προωθήθηκε προς υλοποίηση.

«Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας που καταβάλλεται για τη συνεχή αναβάθμιση της υποστήριξης προς τις επιχειρησιακές δυνάμεις», αναφέρει ο διοικητής της βάσης στη Σούδα, πλοίαρχος Στίβεν Στίσι, σε ενημερωτικό δελτίο του Πενταγώνου, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας με τις τεχνικές υπηρεσίες.

Το έργο, προϋπολογισμού 15.000 δολαρίων, ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου και ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος από κοινή ομάδα Αμερικανών στρατιωτικών και τοπικών εργαζομένων. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν εκσκαφές περίπου 18 κυβικών μέτρων εδάφους πίσω από κτίριο της βάσης, πριν την τελική διάστρωση της πλάκας στις 16 Μαρτίου.

Από την μεριά της τεχνικής υπηρεσίας τονίζεται ότι έργα αυτού του τύπου, ανεξαρτήτως μεγέθους, συμβάλλουν στη δημιουργία ανθεκτικών υποδομών που ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές ανάγκες της βάσης.