menu
22.3 C
Chania
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Συνεχίζει την απεργία πείνας για 21η μέρα ο Πάνος Ρούτσι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την 21η μέρα απεργίας πείνας έξω από τη Βουλή διανύει ο Πάνος Ρούτσι, ζητώντας να ικανοποιηθεί το αίτημά του για την εκταφή του γιου του, Ντένις, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το αίτημα για εκταφή και διενέργεια εξετάσεων υποστήριξε και ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος των Τεμπών, ο οποίος βρέθηκε στο προαύλιο του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας σε εκδήλωση που διοργάνωσαν μαθητές για τα αποκαλυπτήρια ενός γκράφιτι αφιερωμένου στην τραγωδία των Τεμπών και στη διατήρηση της μνήμης των θανόντων.

Στο μεταξύ, με αφορμή τα αιτήματα εκταφής των γονέων αλλά και την συνέχιση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι σε ανταλλαγή δηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης και αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα επιδόθηκαν Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου με σκληρούς χαρακτηρισμούς.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι οι ενέργειες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας δεν είναι τυχαίες, αλλά αποτελούν μέρος οργανωμένου σχεδίου που όπως λέει, αποσκοπεί στην καθυστέρηση της δίκης.

«Λοιπόν, τα πράγματα εδώ είναι απλά. Η κυρία χρησιμοποιεί έναν δυστυχή πατέρα που πονάει και πενθεί και που για το παιδί του θα έκανε τα πάντα, όπως όλοι μας, για να επιτύχει τους δόλιους σκοπούς της», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Στον υπουργό απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσω τηλεοπτικής εκπομπής αλλά και αργότερα από την πλατεία Συντάγματος, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να τον κατηγορεί για αποπροσανατολισμό και τον Αδωνι Γεωργιάδη να επισημαίνει ότι έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό, απευθύνοντας ερώτημα για καθυστέρηση κατάθεσης αιτήματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

«Η κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι, ποδοπατάει τώρα τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Όχι μόνο αν είναι αυτό το παιδί του, αλλά πώς πέθανε», σχολίασε η κα Κωνσταντοπούλου.

Από τη Δράμα που βρίσκεται ο Δημήτρης Νατσιός πήρε θέση υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum