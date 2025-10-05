Συνεχίζει την απεργία πείνας για 21η μέρα ο Πάνος Ρούτσι

Την 21η μέρα απεργίας πείνας έξω από τη Βουλή διανύει ο Πάνος Ρούτσι, ζητώντας να ικανοποιηθεί το αίτημά του για την εκταφή του γιου του, Ντένις, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το αίτημα για εκταφή και διενέργεια εξετάσεων υποστήριξε και ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος των Τεμπών, ο οποίος βρέθηκε στο προαύλιο του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας σε εκδήλωση που διοργάνωσαν μαθητές για τα αποκαλυπτήρια ενός γκράφιτι αφιερωμένου στην τραγωδία των Τεμπών και στη διατήρηση της μνήμης των θανόντων.

Στο μεταξύ, με αφορμή τα αιτήματα εκταφής των γονέων αλλά και την συνέχιση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι σε ανταλλαγή δηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης και αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα επιδόθηκαν Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου με σκληρούς χαρακτηρισμούς.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι οι ενέργειες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας δεν είναι τυχαίες, αλλά αποτελούν μέρος οργανωμένου σχεδίου που όπως λέει, αποσκοπεί στην καθυστέρηση της δίκης.

«Λοιπόν, τα πράγματα εδώ είναι απλά. Η κυρία χρησιμοποιεί έναν δυστυχή πατέρα που πονάει και πενθεί και που για το παιδί του θα έκανε τα πάντα, όπως όλοι μας, για να επιτύχει τους δόλιους σκοπούς της», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Στον υπουργό απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσω τηλεοπτικής εκπομπής αλλά και αργότερα από την πλατεία Συντάγματος, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να τον κατηγορεί για αποπροσανατολισμό και τον Αδωνι Γεωργιάδη να επισημαίνει ότι έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό, απευθύνοντας ερώτημα για καθυστέρηση κατάθεσης αιτήματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

«Η κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι, ποδοπατάει τώρα τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Όχι μόνο αν είναι αυτό το παιδί του, αλλά πώς πέθανε», σχολίασε η κα Κωνσταντοπούλου.

Από τη Δράμα που βρίσκεται ο Δημήτρης Νατσιός πήρε θέση υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι.