Συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι το 2017

Διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 5 Μαϊου η δίκη για τον θάνατο από αδέσποτη σφαίρα του 11χρονου Μάριου, στο Μενίδι το 2017, για τον οποίο κατηγορούνται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου δύο Ρομά άνδρες.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στη σημερινή δικάσιμο κατέθεσε η σύζυγος ενός εκ των κατηγορούμενων, η οποία είπε πως δεν ήταν αυτοί που έριξαν πιστολιές στον αέρα την επίμαχη ημέρα που το αγόρι σωριάστηκε με τραύμα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής.

Η γυναίκα, εν μέσω αντιδράσεων από το ακροατήριο, ανέφερε ότι δεν άκουσε πυροβολισμούς και πως στην οικογένειά της είχαν πένθος για την απώλεια των γονιών της, επομένως δεν είχαν λόγο να γλεντούν και να πυροβολούν.

Πρόεδρος: Ο δεύτερος κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα έριχνε με καραμπίνα;

Μάρτυρας: Εμείς μάθαμε από τη γειτονιά ότι έπινε και έριξε με καραμπίνα. Εγώ δεν άκουσα.

Στο δικαστήριο κατέθεσε, επίσης, μάρτυρας ο οποίος αρχικά είχε δηλώσει κάτοικος της περιοχής ενώ σήμερα είπε ότι έχει δικό του εργαστήριο εκεί. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι την ημέρα του τραγικού γεγονότος δεν βρισκόταν στην περιοχή. Ακόμη, κατέθεσε ότι οι πυροβολισμοί ήταν σύνηθες φαινόμενο. «Επιβεβαιώνω, όμως, ότι και πριν το περιστατικό είχα καλέσει την αστυνομία γιατί είχα βρει σφαίρες στο δικό μου οικόπεδο», κατέθεσε.

Στο ακροατήριο βρίσκονταν και σήμερα οι γονείς και οι συμμαθητές του Μάριου.

Το δικαστήριο έχει δώσει εντολή για βίαιη προσαγωγή μαρτύρων που δεν εμφανίστηκαν στη δίκη αν και έχουν κληθεί νόμιμα.