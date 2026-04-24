Συνεχής έρευνα για τα εγκλήματα της χούντας – Αναφορές σε βιβλιοπαρουσίαση στα Χανιά

Ανοικτή παραµένει η έρευνα για τον εντοπισµό και άλλων θυµάτων του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου, καθώς πολλές περιπτώσεις παραµένουν ακόµα στο σκοτάδι.

Αυτό µεταξύ άλλων αναφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Πνευµατικό Κέντρο στα Χανιά στην παρουσίαση του βιβλίου του ∆. Βεριώνη: “Θάνατοι στη Χούντα”, µε τον συγγραφέα να επισηµαίνει πως «υπάρχει ακόµα ο φόβος! Υπάρχει το τραύµα για την οικογένεια που πολλοί δεν θέλουν να το συζητήσουν».

Μετά το τέλος των εισηγήσεων έγινε ανοικτή συζήτηση µε τον κόσµο, µε πολλές προσωπικές µαρτυρίες, ερωτήσεις, τοποθετήσεις πάνω στα γεγονότα από αυτόπτες µάρτυρες που κράτησε αµείωτο το ενδιαφέρον των παριστάµενων.

Στην τοποθέτηση του ο εκπαιδευτικός ∆. ∆αµασκηνός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους Χανιώτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της χούντας και παρατήρησε πως «η δικτατορία δεν έγινε ξαφνικά, υπήρχε το σχέδιο “Προµηθέας” µε τις λίστες των αριστερών και δηµοκρατικών πολιτών που την είχε η ασφάλεια και οι ένοπλες δυνάµεις και την πρώτη µέρα το ενεργοποίησαν».

Ακολούθησε ο κ. Πέτρος Κουλουφάκος, Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης: “Η Εθνική Αντίσταση” που επίσης επικέντρωσε την εισήγηση του σε γνωστές και άγνωστες δολοφονίες της χούντας όπως καταγράφονται στο βιβλίο. «Ο ∆ηµήτρης Βεριώνης είναι ένα παλικάρι. Κάνεις µέχρι τώρα δεν είχε τολµήσει να καταγράψει µε αποδεικτικά στοιχεία, να τρέξει σε υπηρεσίες, να βρει συγγενείς, να κάνει γραπτή την προφορική µαρτυρία. Του αξίζουν συγχαρητήρια» υπογράµµισε µεταξύ άλλων.

Μίλησε χαρακτηριστικά για τους άνδρες της ασφάλειας που δολοφόνησαν τον φοιτητή Γιάννη Χαλκίδη, κατά τη διάρκεια της χούντας προκειµένου να έχουν οφέλη ο καθένας διεκδικούσε για τον εαυτό του ότι αυτός πυροβόλησε το φοιτητή, ενώ µετά τη χούντα, στη δίκη για τη δολοφονία όλοι αυτοί που διαγκωνίζονταν ποιος είχε σκοτώσει τον φοιτητή, διαγκωνίζονταν για το αντίθετο! Έλεγαν πως «δεν πυροβόλησα εγώ, δεν ήµουν εκεί, είχα άδεια εκείνη την ηµέρα, κοίταζα αλλού».

Στάθηκε ιδιαίτερα στον ιστορικό αναθεωρητισµό λέγοντας πως «υπάρχουν κάποιοι που λένε πως δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Όταν τους δώσεις συγκεκριµένα στοιχεία, τα αποτελέσµατα της έρευνας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών µετά…αλλάζουν, πολύ εύκολα µεταθέτουν τα επιχειρήµατα τους. Λένε πως “δεν µιλάµε για νεκρούς µέσα στο Πολυτεχνείο”, λες και το θέµα είναι τοπογραφικό. Είναι προφανές όταν µιλάµε για νεκρούς του Πολυτεχνείου, ότι µιλάµε για νεκρούς από τα γεγονότα της εξέγερσης του Νοέµβρη του 1973. ∆εν είναι αφελές, είναι επικίνδυνο να υποστηρίζουν κάποιοι ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο τη στιγµή που ο ίδιος ο Παπαδόπουλος, ο δικτάτορας, το παραδέχθηκε».

Πρόσθεσε επίσης πως στην έρευνα του καταγράφονται 247 νεκροί, «υπάρχουν αριστεροί, κεντρώοι, δεξιοί – συντηρητικοί που ήταν αντιχουντικοί αλλά ακόµα και ένας χουντικός, οπαδός του Παπαδόπουλου τον οποίο δολοφόνησαν οι Ιωαννιδικοί, υπογραµµίζοντας πως αυτό που ενδιέφερε τον ίδιο ήταν οι άνθρωποι!

Εξήγησε επίσης πως η έρευνα συνεχίζεται καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις θανάτων που ακόµα δεν έχουν διαλευκανθεί, προϊόν βασανιστηρίων, εξαφανίσεων κα.

Το συντονισµό της εκδήλωσης είχε ο εκπαιδευτικός ∆.Ε. και ιστορικός Σπύρος Ανδρουλάκης.