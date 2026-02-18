Σύνδεσµος για υπεράσπιση των παραδοσιακών ελαιώνων ιδρύθηκε στην Ισπανία

» Στην Ελλάδα δεν φαίνεται να υπάρχει παρόµοια ανησυχία!

Στην Ελλάδα τα σοβαρά προβλήµατα των ελαιώνων, τα οποια έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρονιά σε εγκατάλειψη σηµαντικό µέρος τους, δεν φαίνεται να απασχολούν την πολιτεία. Αντίθετα, στην Ισπανια τα προβλήµατα των παραδοσιακών ελαιώνων, που είναι παρόµοιο µε εκείνα της Ελλάδας, απασχολούν σοβαρά τους Ελαιοπαραγωγούς τη χώρας, οι όποιοι προχώρησαν στην ίδρυση ειδικού Συνδέσµου για την υπεράσπιση τους.

Οι στόχοι που τέθηκαν σαν αποστολή του Συνδέσµου σύµφωνα µε τις δηλώσεις των εκπροσώπων των ιδρυτικών µελών τους είναι:

– Η ανάδειξη των προβληµάτων των παραδοσιακών Ελαιώνων

– Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας τους

– Η ανάδειξη της συµβολής τους στην οικονοµία της περιοχής

– Η διαµόρφωση στρατηγικών για διασφάλιση της συνέχειάς τους.

Στον Σύνδεσµο µετέχουν 30 Ελαιουργικοί Συνεταιρισµοί της Ανδαλουσίας οι όποιοι εκπροσωπούν περί τους 15.000 ελαιοπαραγωγούς.

Κατά την ιδρυτική συνάντηση του Συνδέσµου οι εκπρόσωποι των Συν/σµων µε δηλώσεις τους στα ΜΜΕ ανάλυσαν τους στόχους του Συνδέσµου , αλλα και τα µέτρα που πρεπει να ληφθουν για του παραδοσιακούς ελαιώνες οι όποιοι στην Ανδαλουσίας αποτελούν το 70% των 15 εκατ. στρεµµάτων ελαιώνων