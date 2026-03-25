Δύο συναυλίες Γαλλικής Μουσικής Δωματίου για Πιάνο Τρίο θα πραγματοποιηθούν στην Κρήτη:

•Ηράκλειο – Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, 21:00 Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου – Αίθουσα Συναυλιών.

•Χανιά – Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, 21:00, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι).

Πρόκειται για δύο βραδιές αφιερωμένες στη μαγεία της γαλλικής μουσικής δωματίου, μέσα από τρεις ξεχωριστές δημιουργίες. Η συναυλία ξεκινά με το φωτεινό «D’un matin de printemps» της Lili Boulanger, ακολουθεί το νεανικό Τρίο του Claude Debussy, που αποκαλύπτει τη φρεσκάδα και τη φαντασία του συνθέτη στα πρώτα του βήματα, και ολοκληρώνεται με το μεγαλοπρεπές Δεύτερο Τρίο του Camille Saint-Saëns, ένα έργο υψηλής δεξιοτεχνίας και εκφραστικής δύναμης.

Τρεις διεθνώς καταξιωμένοι Έλληνες μουσικοί ενώνουν τις πνοές τους σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι στη γαλλική μουσική παράδοση, προσφέροντας στο κοινό του Ηρακλείου και των Χανίων μια εμπειρία υψηλής αισθητικής.

Συντελεστές: Βιολί: Ιωάννης Πετράκης, Βιολοντσέλο: Άγγελος Λιακάκης, Πιάνο: Αλεξία Μουζά.

Η συναυλία στα Χανιά γίνεται σε συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων – Chania Culture

με την υποστήριξη: Ελληνογαλλικού Συλλόγου Χανίων, Ίδρυματος: «Κάρολος Καμπελόπουλος».

Είσοδος: 10 €, μειωμένο: 5 € (Άνεργοι, ΑΜΕΑ, Τρίτεκνοι, Πολύτεκνοι, Νέοι έως 25 ετών), προπώληση: TicketServices.