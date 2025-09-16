Συναυλία των Massive Attack σε ένδειξη στήριξης των αυτόχθονων πληθυσμών του Αμαζονίου

Οι Massive Attack και οι Cavalera θα δώσουν μια ξεχωριστή συναυλία στο Σάο Πάολο σε ένδειξη στήριξης της αναγνώρισης των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών.

Η μοναδική συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου στην αρένα Espaco Unimed στο Σάο Πάολο με τα είδωλα της trip-hop από το Μπρίστολ να ανεβαίνουν στη σκηνή μαζί με το βραζιλιάνικο συγκρότημα Cavalera – που σχηματίστηκε από τους συνιδρυτές των Sepultura, Μαξ και Ίγκορ Καβαλέρα – οι οποίοι θα ερμηνεύσουν ολόκληρο το άλμπουμ των Sepultura «Chaos A.D.».