Συναυλία της ΚΟΑ µε έργα Θεοδωράκη στα Χανιά

Συναυλία αφιερωµένη στον Μίκη Θεοδωράκη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης της Περιφέρειας Κρήτης την Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου στο ενετικό λιµάνι των Χανίων στις 21:00.

Την ορχήστρα θα διευθύνει ο µαέστρος Τάσος Συµεωνίδης και θα παρουσιαστούν τραγούδια από τον κύκλο τραγουδιών Μαουτχάουζεν, σε ποίηση του Ιάκωβου Καµπανέλλη και ενορχήστρωση Γιάννη Σαµπροβαλάκη καθώς και η εµβληµατική µουσική Σουίτα από τον Ζορµπά, σε ενορχήστρωση του ∆ηµήτρη Μίχα.

Σολίστ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου (μεσόφωνος).

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.