Συναυλία Σταμάτη Κραουνάκη

Το πρόγραμμα «Τ’ Αηδόνια Του Θέρους»» θα παρουσιάσει ο Σταμάτης Κραουνάκης στο θέατρο Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00.

Τιμές εισιτηρίων: Α ζώνη 25€ Β ζώνη 20€ Γ ζώνη 15€ Προπώληση: more.com Τηλεφωνικά στο 2109213310 Σε όλα τα καταστήματα Public.