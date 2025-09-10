Συναυλία Σταμάτη Κραουνάκη

Το πρόγραμμα «Τ’ Αηδόνια Του Θέρους»» θα παρουσιάσει ο Σταμάτης Κραουνάκης στο θέατρο Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00.
Τιμές εισιτηρίων: Α ζώνη 25€ Β ζώνη 20€ Γ ζώνη 15€ Προπώληση: more.com Τηλεφωνικά στο 2109213310 Σε όλα τα καταστήματα Public.
