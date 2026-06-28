Συναυλία με τη Νεφέλη Φασουλή και τα Καλογεράκια θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 στον προμαχώνας San Savatore, στις 21:30 μ.μ.
Μια μουσική βραδιά όπου η ψυχεδέλεια και το wyrd ύφος φλερτάρουν δημιουργικά με την ποίηση και την αφήγηση, γεννώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη φαντασία και συναίσθημα.
Μαζί τους οι:
Κατερίνα Λιάκη (πλήκτρα), Γιώργος Κωνσταντίνου (μπάσο), Παναγιώτης Κωστόπουλος (τύμπανα), Άγγελος Αγγελίδης (κιθάρα), Νίκος Παπαϊωάννου (τσέλο, σάζι).
Ηχοληψία: Βασίλης Αλεξόπουλος.
Συναυλία με τη Νεφέλη Φασουλή και τα Καλογεράκια θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 στον προμαχώνας San Savatore, στις 21:30 μ.μ.
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