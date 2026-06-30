Συναυλία με τη Μαρία Παπαγεωργίου στον Προμαχώνα San Salvatore

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Προμαχώνα San Salvatore τo Σάββατο 4 Ιουλίου.

«Κρατώντας μέσα της την προσωπική δισκογραφία της αλλά και τραγούδια της «Αλληλογραφίας» του Μίκη Θεοδωράκη που ταξίδεψαν μέχρι την Κίνα, την ποίηση στις μουσικές του Θάνου Μικρούτσικου, τις επανεκδόσεις των βιβλίων της που συνεχίζουν να ενσωματώνονται οργανικά στους στίχους της, τους σημαντικούς τραγουδοποιούς που αγαπά, αλλά και τα καινούρια τραγούδια από τον νέο της δίσκο, η Μαρία Παπαγεωργίου συνομιλεί και αλληλεπιδρά επί σκηνής με τους σημαντικούς μουσικούς συνεργάτες της, σε μια ατόφια και ουσιαστική συναυλιακή εμπειρία», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.