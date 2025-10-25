Συναυλία ινδικής µουσικής

Συναυλία ινδικής κλασικής µουσικής µε τον Νεκτάριο Μητριτσάκη (rudra veena) και τον Nikhil Ghorpadkar (pakhawaz) θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο YouCa (Καραϊσκάκη 80, Χανιά).

Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο περιοδείας στην Ελλάδα και, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «µέσα από τα βαθιά ηχητικά κύµατα απο την Rudra Veena και τους ρυθµικούς παλµούς του Pakhawaz, ξεδιπλώνεται ένα µουσικό ταξίδι που υπερβαίνει την ψυχαγωγία, µια διαλογιστική και βαθιά θεραπευτική εµπειρία, που αγγίζει την ψυχή και χαρίζει γαλήνη στο νου».

Κρατήσεις θέσεων στο 6974 710 925.