Συναυλία για τον «Ορίζοντα» στα Λενταριανά

Η σχολή Theodoris – Drums & Rhythms – Chania Drums Lessons του Θεόδωρου Σπανού, παρουσιάζει την ετήσια γιορτή της, «Ρυθμός & Ελπίδα» στις 13 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο θέατρο Λενταριανών. Οι μαθητές θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους μπροστά στο κοινό, συνοδευόμενοι live από την μπάντα The Magic Reed.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν και μαθητές από όλο το φάσμα, ανάμεσά τους παιδιά με αυτισμό και μαθητής με τετραπληγία. Θα παρουσιαστούν 23 ατομικά κομμάτια από τους μαθητές μας, καθώς και 2 εντυπωσιακά group drumline. Η γιορτή είναι αφιερωμένη στον Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους. Για όσους επιθυμούν θα υπάρχει κουμπαράς ενίσχυσης για το σπουδαίο έργο του Συλλόγου.