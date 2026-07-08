Συναυλία Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής στο Τσατσαρωνάκειο Πολιτιστικό Πολύκεντρο

Η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεώς Κισσάμου και Σελίνου, «Ό Όσιος Νικηφόρος ο Κρής», πραγματοποιεί την Πέμπτη, 9 Ιουλίου και ώρα 21.00μ.μ., Συναυλία με τίτλο «Από τη Μικρά Ασία μέχρι την Κρήτη». Χώρος εκδήλωσης: Πέτρινο Θέατρο, Νοπήγεια. Χοράρχης, κ. Γεώργιος Χαχλάκης. Στην Συναυλία συμπράττει και η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής της Ενορίας Μουρνιών «Η Ζωοδόχος Πηγή», με Χοράρχη τον κ. Δημήτρη Κολλίντζα. Είσοδος 5€. Τα έσοδα θα διατεθούν για την στήριξη των δομών και δράσεων του Τσατσαρωνάκειου Πολύκεντρου.
Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.
Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.