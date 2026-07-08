Συναυλία Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής στο Τσατσαρωνάκειο Πολιτιστικό Πολύκεντρο

Η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεώς Κισσάμου και Σελίνου, «Ό Όσιος Νικηφόρος ο Κρής», πραγματοποιεί την Πέμπτη, 9 Ιουλίου και ώρα 21.00μ.μ., Συναυλία με τίτλο «Από τη Μικρά Ασία μέχρι την Κρήτη». Χώρος εκδήλωσης: Πέτρινο Θέατρο, Νοπήγεια. Χοράρχης, κ. Γεώργιος Χαχλάκης. Στην Συναυλία συμπράττει και η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής της Ενορίας Μουρνιών «Η Ζωοδόχος Πηγή», με Χοράρχη τον κ. Δημήτρη Κολλίντζα. Είσοδος 5€. Τα έσοδα θα διατεθούν για την στήριξη των δομών και δράσεων του Τσατσαρωνάκειου Πολύκεντρου.