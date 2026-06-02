Συναυλία από τη Χορωδία Χανίων στο Βενιζέλειο Ωδείο

Ο Σύνδεσμος για τη Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη και η Χορωδία Χανίων

διοργανώνουν συναυλία με τίτλο «Τραγούδια που αγαπήσαμε» τα οποία θα αποδώσει η Χορωδία Χανίων.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και ώρα 20:00, στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων αίθουσα «Μ. Σκουλούδης», με ελεύθερη είσοδο.

Συνοδεία στο πιάνο : Μιχάλης Κουμουτσάκος

Διεύθυνση : Γιάννης Μεντζελόπουλος