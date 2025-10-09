Συναυλία αλληλεγγύης στο Ηράκλειο

menu
Η οργάνωση συναυλίας αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό την Κυριακή 12 Οκτώβρη αποφασίστηκε από την Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου, μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Παγκρήτιας Επιτροπής ενάντια στις Βάσεις και την εμπλοκή και σε συνέχεια της δράσης της, μετά από σύσκεψη που πραγματοποίησε με σωματεία και φορείς του Ηρακλείου την Κυριακή 28 Σεπτέμβρη.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι εξελίξεις στο μέτωπο της Γάζας (και όλης της Μ. Ανατολής) είναι ραγδαίες. Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν σφαγιαστεί (ανάμεσά τους και πολλά παιδιά) και πολύ περισσότεροι έχουν τραυματιστεί από τους στρατιώτες του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ. Ο αριθμός των χιλιάδων εκτοπισμένων αυξάνεται συνεχώς, ενώ όσοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα γκρεμισμένα σπίτια τους λιμοκτονούν.
Το σχέδιο ειρήνευσης που παρουσίασαν οι Αμερικανοί και ο Νετανιάχου, δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι δίνει το ελεύθερο στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ να επεμβαίνει στη Γάζα, όποτε το θεωρεί σκόπιμο, είτε στο εγγύς είτε στο απώτερο μέλλον (αφού θα διατηρεί στρατιωτική παρουσία εκεί). Το σχέδιο αυτό απέχει πολύ από τις προσδοκίες του Παλαιστινιακού λαού, να γίνει αφέντης στον τόπο του, αλλά και από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αντίθετα, η διεθνής επιτροπεία που προβλέπεται σ’ αυτό δεν έχει άλλο σκοπό από το να παίξει το χωροφύλακα και να εντάξει τα Παλαιστινιακά εδάφη στην ομάδα των κρατών που, σύμφωνα με τις «συμφωνίες του Αβραάμ» θα εκμεταλλεύονται τον πλούτο της περιοχής για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και ο αμερικανοΝΑΤΟϊκός – Ευρωενωσιακός συνασπισμός που τους στηρίζει.
Στο βρώμικο αυτό παιχνίδι η ελληνική κυβέρνηση μαζί με τα κόμματα που στηρίζουν τις Ευρωατλαντικές επιλογές, συμμετέχει ενεργά, παρέχοντας από την πρώτη στιγμή πλήρη κάλυψη στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, διαθέτοντας τις βάσεις πλοία και οπλικά συστήματα γι’ αυτό το σκοπό. Αυξάνονται οι πολεμικές μας δαπάνες, στερώντας κονδύλια από την Υγεία, την Παιδεία και τις κοινωνικές δαπάνες προς όφελος των εργαζομένων.
Δεν πρέπει να μας κοροϊδέψουν (ΝΑΤΟ και ΕΕ) ότι νοιάζονται για την Ειρήνη, ότι επιθυμούν μια δίκαιη λύση προς όφελος του Παλαιστινιακού λαού. Ακόμη και όταν με τυμπανοκρουσίες «αναγνωρίζουν Παλαιστινιακό κράτος» βάζουν τόσους αστερίσκους που κάνουν αδύνατη την έκφραση της βούλησης του λαού του, παράλληλα δε, εξοπλίζουν το Ισραήλ για να επιβάλει τη θέλησή του.

Καλούμε τους καλλιτέχνες, όλα τα σωματεία, τους συλλόγους και τους φορείς του Ηρακλείου να δείξουν για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη τους προς τον Παλαιστινιακό λαό και να στηρίξουν την εκδήλωση.

Όλοι και όλες στην Συναυλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό,
στην πλ. Ελευθερίας, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στις 11:00πμ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Σωματεία και φορείς που στηρίζουν:
Σύλλογος Ερευνητών- Ερευνητριών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου (ΣΕΕΕΗ), Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου, Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου, Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Ηρακλείου, Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηρακλείου».

