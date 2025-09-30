Συνάντηση του Μ. Χνάρη με την Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Μέση Αλιείας και με την Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδος

Συνάντηση στη Βουλή των Ελλήνων πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος ΚΤ.Ε Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ, Μανόλης Χνάρης, με την Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας (Π.Ε.Π.Μ.Α), η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο την Ένωσης, Ιωάννη Μπουντούκο και το μέλος του Δ.Σ., Δημήτριο Μπουναφάτσο. Επίσης, στην συνάντηση συμμετείχαν η Βουλευτής Λάρισας, Ευγγελία Λιακούλη, ο Βουλευτής Λέσβου, Παναγιώτης Παρασκευαϊδης και ο Βουλευτής Χίου, Σταύρος Μιχαηλίδης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «βασικός άξονας της συζήτησης που ακολούθησε ήταν η απαξιωτική στάση της Κυβέρνησης απέναντι στα προβλήματα της Μέσης Αλιείας και ιδίως στα ζητήματα που δημιουργεί η απαγόρευση της μηχανότρατας εντός των Θαλασσίων Πάρκων, χωρίς διαβούλευση, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και αξιολόγηση κινδύνου, στοχοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το εν λόγω αλιευτικό μέσο. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της Ένωσης επεσήμαναν ότι η οριζόντια απαγόρευση θα θέσει σε εμφανή κίνδυνο την βιωσιμότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας της μηχανότρατας και την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Ακόμα, οι εκπρόσωποι της Π.Ε.Π.Μ.Α. έθεσαν το ζήτημα της παράνομης αλιείας τουρκικών αλιευτικών σκαφών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, καθώς και το ανεπαρκές νομικό πλαίσιο και την αναποτελεσματική αποτροπή τους, με αποτέλεσμα να πλήττεται ακόμα περισσότερο η ελληνική αλιεία.

Οι Βουλευτές της παράταξης αφού άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή τα αιτήματα και τις απόψεις των εκπροσώπων του φορέα, δεσμεύτηκαν ότι θα προβούν σε όλες τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για τη διασφάλιση των δίκαιων και εύλογων αιτημάτων τους, ενώ παράλληλα επέκριναν την Κυβέρνηση για την σαφή πολιτική της βούληση να υποβαθμίσει και επί της ουσίας να ωθήσει τους μικρούς αλιείς εκτός επαγγέλματος, προς όφελος μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.

Ακολούθως, ο Μ. Χνάρης πραγματοποίησε συνάντηση με τους εκπροσώπους της επιστημονικής Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδος, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον επίτιμο Πρόεδρο, Θανάση Βασιλέκα, τον Πρόεδρο Ηλία Κοτοπούλο και από τον Αντιπρόεδρο Χρήστο Βουλγαρίδη και η οποία ασχολείται με τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής της εν λόγω φυλής. Αρχικά, οι εκπρόσωποι της Ένωσης αφού επεσήμαναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, εστίασαν στην ανάγκη καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων επί τη βάσει της παραδιδόμενης παραγωγής. Παράλληλα, τόνισαν την ανάγκη θωράκισης της χώρας από τις ζωονόσους που εισάγονται από τρίτες χώρες και οι οποίες ευθύνονται για τη σφαγή εκατοντάδων χιλιάδων ζώων, με ανεπανόρθωτες συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα.

Κατόπιν, των προτάσεων των εκπροσώπων του φορέα, ο Μ. Χνάρης επανέλαβε εκ νέου την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ, ότι δηλαδή στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ η Κυβέρνηση οφείλει να διαβουλευτεί ουσιαστικά με τον πρωτογενή κόσμο της χώρας, καθώς και ότι πρέπει να αναμορφωθεί το πλαίσιο καταβολής των ενισχύσεων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγής, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και η επισιτιστική επάρκεια της χώρας. Επίσης, ο Μ. Χνάρης επέκρινε την Κυβέρνηση για την έλλειψη στρατηγικού σχεδίου στην αντιμετώπιση των ζωονόσων, ενώ επ’ αφορμή της συνάντησης κάλεσε εκ νέου την Κυβέρνηση να παρουσιάσει το εθνικό σχέδιο ανάσχεσης του προβλήματος»