Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον νέο Διοικητή της 44ης ΣΔΙ ΤΑΛΩΣ

Το νέο Διοικητή της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης ΤΑΛΩΣ (πρώην ΣΕΑΠ) Ταξίαρχο Φώτιο Αρμπή συνάντησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το πρωί της Παρασκευής 6/2 στη Λότζια.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «συνεχάρη τον Ταξίαρχο Φώτιο Αρμπή για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και επανέλαβε ότι η διάθεση του Δήμου Ηρακλείου για αγαστή συνεργασία με την Διοίκηση της 44ης ΣΔΙ πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Ο Ταξίαρχος Φώτιος Αρμπής με τη σειρά του, εξέφρασε την πρόθεση της 44ης ΣΔΙ να συνδράμει το Δήμο Ηρακλείου όπου χρειαστεί, ενημέρωσε τον Δήμαρχο για την σημαντική επιχειρησιακή και εκπαιδευτική αναβάθμιση της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης Κρήτης και αναφέρθηκε στους στόχους της, μεταξύ των οποίων η σημαντική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των οπλιτών»