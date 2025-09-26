menu
Τοπικά

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με εκπροσώπους του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

Συνάντηση με αντικείμενο την εθελοντική λειτουργία των προσκόπων στην πολιτική προστασία, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η συνάντηση έγινε μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γεώργιου Τσαπάκου, του Εφόρου Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Εφορείας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, Βίκτωρα Μπουχαγιάρ, και του Αρχηγού της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Χανίων, Μανώλη Σκουλουδάκη.
Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η σημαντική συμβολή του Προσκοπισμού στην κοινωνία και ειδικότερα ο καθοριστικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν πλέον και σε θέματα Πολιτικής Προστασίας. Οι εκπρόσωποι των Προσκόπων ενημέρωσαν τον Αντιπεριφερειάρχη πως οι Πρόσκοποι της Κρήτης βρίσκονται ήδη στη διαδικασία στελέχωσης ομάδων που θα δραστηριοποιούνται θεσμικά στον τομέα αυτό, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητα της τοπικής κοινωνίας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης από την πλευρά του, επεσήμανε ότι η συνάντηση αυτή αποτελεί την απαρχή μιας νέας, εποικοδομητικής συνεργασίας. Τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι Πρόσκοποι, με την εμπειρία, τις αξίες και την αφοσίωσή τους στην προσφορά, αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Περιφέρεια Κρήτης αγκαλιάζει αυτή την πρωτοβουλία και θα σταθεί αρωγός στην ενίσχυση της εθελοντικής δράσης για μια πιο ασφαλή Κρήτη»».

