Συνάντηση της Λέσχης Φιλαναγνωσίας της ΟΑΚ

Το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου τα μέλη της Λέσχης Φιλαναγνωσίας της ΟΑΚ, πραγματοποίησαν μία ακόμη συνάντηση στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Το Φως», όπου συζητήθηκε το βιβλίο «Η κλέφτρα των φρούτων ή Απλό ταξίδι στην ενδοχώρα», του Αυστριακού συγγραφέα Πέτερ Χάντκε, εκδόσεις «Gutenberg», στον οποίο απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας (2019).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το βιβλίο θεωρείται ένα από τα πιο ώριμα και πολυσύνθετα έργα του Χάντκε. Δεν είναι κλασικό μυθιστόρημα με γραμμική πλοκή, αλλά ένα ταξίδι στοχασμού, που πραγματοποιείται μεταξύ πραγματικότητας και μύθου.

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:30, όπου θα συζητηθεί η ποιητική συλλογή, με τίτλο: «Η άγρια ίρις» της βραβευμένης με Νόμπελ Λογοτεχνίας (2020) Louise Glück, εκδόσεις «Στερέωμα».

Η φετινή θεματική εστιάζει σε επιλεγμένα έργα των βραβευμένων με Νόμπελ Λογοτεχνίας συγγραφέων της τελευταίας δεκαετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ανδρομάχη Χουρδάκη, Εκπαιδευτικό-Φιλόλογο-Συγγραφέα (τηλ. 6989919129) και τον κ. Ιωάννη Μουντογιαννάκη, Βιβλιοθηκονόμο της ΟΑΚ (τηλ. 28240 22500 – library@oac.gr)»