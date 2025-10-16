menu
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ για τις ενεργειακές κοινότητες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση μεταξύ του Δικτύου των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών των Περιφερειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «ΑΠΟΛΛΩΝ» και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκου Τσάφου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η πολύμηνη καθυστέρηση στην υλοποίηση του Προγράμματος, καθώς και η απουσία επίσημης ενημέρωσης από το Υπουργείο σχετικά με την πορεία και το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διευκρινίστηκε ότι η αδυναμία απορρόφησης των 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν επηρεάζει την υλοποίηση του Προγράμματος για τους ΟΤΑ, τους ΤΟΕΒ και τις ΔΕΥΑ και επιβεβαιώθηκε η διατήρηση της κυβερνητικής δέσμευσης για την προώθηση και υλοποίηση του Προγράμματος «ΑΠΟΛΛΩΝ», παρά τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί.
Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει νέα συνάντηση μέσα στον επόμενο μήνα, κατά την οποία θα παρουσιαστούν από το επιτελείο του Υπουργείου συγκεκριμένες προτάσεις και σενάρια εφαρμογής. Οι προτάσεις αυτές θα τεθούν σε διαβούλευση με τις Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών του Προγράμματος, με στόχο τη διαμόρφωση των όρων υλοποίησης ανά Περιφέρεια.
Σε δήλωσή του, ο κ. Νίκος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Χανίων και Πρόεδρος της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του Προγράμματος, επισημαίνοντας τις προκλήσεις που δημιουργούν οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και οι γενικότερες συνθήκες αβεβαιότητας στον ενεργειακό τομέα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο»

