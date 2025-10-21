menu
Συνάντηση Περιφερειάρχη με τον Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, Arif Mammadov, επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη.

Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης «κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ Κρήτης και Αζερμπαϊτζάν, οι συνέργειες με εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα, καθώς και δράσεις στον τομέα του πολιτισμού.
Ο Πρέσβης κ. Mammadov ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την εποικοδομητική συνεργασία-ενημέρωση, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού, όπως και για το υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν που αυτό προσφέρει.
Ο κ. Αρναουτάκης, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν για την επίσκεψη, η οποία ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή εθιμοτυπικών δώρων.
Στη συνάντηση παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τζεδάκης και ο συνεργάτης της Πρεσβείας, Κώστας Καραμεσίνης»

