Τοπικά

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Δήμαρχο Ανωγείων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η εξέλιξη των έργων υποδομής στο δήμο Ανωγείων, που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Κρήτης συζητήθηκε στη συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον Δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη.

Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης «παράλληλα με την ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, το αναπτυξιακό πρόσημο για τον δήμο Ανωγείων ήταν θετικό, καθώς μέσω της Περιφέρειας Κρήτης χρηματοδοτήθηκαν έργα, δράσεις και υπηρεσίες (σχολεία, Κέντρο Κοινότητας κ.α.) που ολοκληρώθηκαν.
Επίσης στο πλαίσιο της συνάντησης, Περιφερειάρχης και Δήμαρχος Ανωγείων, εξέτασαν το πλαίσιο έργων και τις νέες χρηματοδοτήσεις που αφορούν στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 όπως επίσης και από το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.
Ο κ. Κεφαλογιάννης ευχαρίστησε τον κ. Αρναουτάκη για την άριστη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας με κεντρικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στον ορεινό δήμο της Κρήτης»

 

