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Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης είχε το Δ.Σ. της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Την Πέμπτη 11 Ιουνίου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων πραγματοποίησαν, όπως ανακοινώθηκε, συνάντηση με αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης και συγκεκριμένα με τους Jans Valdespou (Command Master Chief) και Kenneth Smith ( Senior Chief Master at Arms).

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «η συνάντηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης, με αμφότερες τις πλευρές να εκφράζουν την ειλικρινή επιθυμία και τη βούλησή τους για συνέχιση και περαιτέρω ενδυνάμωση της εξαιρετικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων ευχαριστεί την αντιπροσωπεία της βάσης για το ενδιαφέρον και τη διάθεση συνεργασίας που επέδειξε και δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, με πρωταρχικό στόχο το όφελος των μελών της»

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