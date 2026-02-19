Συνάντηση Λέσχης Αφήγησης Χανίων

Οι Παραμυθάδες της πόλης-των Χανίων σε συνδιοργάνωση με το Comixadiko και την υποστήριξη του Παραμύθια και μύθοι στου Κένταυρου τη ράχη, θα πραγματοποιήσουν τη Συνάντηση του Φεβρουαρίου της «Λέσχης Αφήγησης Χανίων», την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:00, στο Comixadiko (Ξέπαπα 15).

Πρόκειται για ένα Ανοιχτό Εργαστήρι Αφήγησης ιστοριών της προφορικής παράδοσης των λαών. Οι συμμετέχοντες ακούν ή αφηγούνται ιστορίες, τα είδη των οποίων είναι: παραμύθια, μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις, αποσπάσματα από έπη, συναξάρια.

Προϋποθέσεις συμμετοχής ως αφηγητής:

1. δήλωση συμμετοχής με μήνυμα στη σελίδα μας (Παραμυθάδες της πόλης-των Χανίων) https://www.facebook.com/oiparamythadeschanion2019/

2. διάρκεια αφήγησης 10-12 λεπτά.

Οι συναντήσεις γίνονται μία Κυριακή τον μήνα.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.