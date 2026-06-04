Συνάντηση Καλοκαιρινού με διοικητή Λιμενικού Κρήτης

Με τον Περιφερειακό Διοικητή της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος στην Κρήτη Αρχιπλοίαρχο Γιάννη Ορφανό, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το πρωί της Πέμπτης 4/6 στη Λότζια.

Στην συνάντηση ο Περιφερειακός Διοικητής αναφέρθηκε στο πολυσχιδές αντικείμενο που διαχειρίζεται το Λιμενικό Σώμα με την ασφάλεια του πολίτη σε στεριά και θάλασσα να βρίσκεται στο επίκεντρο, αντικείμενο στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός πρόσφερε ως αναμνηστικό δώρο το βιβλίο «Ηράκλειο, μια πόλη πολλές ιστορίες» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.