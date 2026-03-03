menu
Συνάντηση για την ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τα κρίσιμα ζητήματα της ελαιοκαλλιέργειας στην Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της Περιφέρειας Κρήτης.
Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έθεσε εμφατικά την ανάγκη επίσπευσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών από το Υπουργείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη παραλαβή των φυτοφαρμάκων για την απρόσκοπτη και έγκαιρη εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας.

Στη συνάντηση εργασίας μετείχαν από την Περιφέρεια, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης και ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Κώστας Φωτάκης.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε ακόμα η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του έλεγα όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια καθώς και η ανάγκη αύξησης των άμεσων ενισχύσεων της.
Επίσης το σοβαρό πρόβλημα της λειψυδρίας και οι άμεσες συνέπειές της οι οποίες αποτυπώνονται και στη μειωμένη ελαιοπαραγωγή στο νησί που αποτελεί κυρίαρχο πρόβλημα για τους τοπικούς παραγωγούς και την οικονομία της Κρήτης. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, συμφωνήθηκε ότι η Περιφέρεια θα προχωρήσει στην άμεση σύνταξη και κατάθεση ενός πλήρως τεκμηριωμένου φακέλου προς τον Υπουργό.
Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ακόμα την αναγκαιότητα προώθησης κρίσιμων δημόσιων έργων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα αρδευτικά έργα και στις παρεμβάσεις για την αγροτική οδοποιία.
Τέλος, σε ξεχωριστή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ελαιοκομικό μητρώο, όπου και παρατέθηκαν αναλυτικά από την πλευρά της Περιφέρειας τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη.

 

