Συνάντηση για την ελαιοκαλλιέργεια: Στο επίκεντρο το ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Γ. Κώτσηρα, συναντήθηκε ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης για θέματα που σχετίζονται με την ελαιοκαλλιέργεια στα Χανιά.

Στη συνάντηση, στην οποία έλαβε μέρος και η πρόεδρος του Συλλόγου Ελαιουργών Χανίων κ. Ελευθερία Μαμιδάκη, συζητήθηκαν αρκετά ζητήματα, με σημαντικότερο εκείνο του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το μέτρο της ψηφιακής έκδοσης δελτίων αποστολής για τη διακίνηση ελαιοκάρπου από τους παραγωγούς προς τα ελαιοτριβεία ήταν να ισχύσει από τον περασμένο Δεκέμβριο, ωστόσο δόθηκε παράταση έως τον Μάιο.

Η αναβολή αυτή, κατά τον κ. Μαρκογιαννάκη, ήταν απαραίτητη ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη διευθέτηση μιας σειράς ζητημάτων που σχετίζονται με τις πραγματικές συνθήκες στις οποίες θα κληθούν να το εφαρμόσουν ελαιοτριβεία και παραγωγοί.

Για τον βουλευτή Χανίων είναι χρήσιμο να προχωρήσει το Υπουργείο, πρώτον στην απλούστευση παραμέτρων της ψηφιακής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πρακτικά ζητήματα εποχικότητας και έντασης εργασίας, όπως και το υπαρκτό ζήτημα του ψηφιακού χάσματος ειδικά για μικρούς παραγωγούς μεγαλύτερων ηλικιών. Ως δεύτερο ζήτημα, ο κ. Μαρκογιαννάκης έθεσε και το ζήτημα της επανεξέτασης των υποχρεώσεων των ελαιοτριβείων στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας, μεταξύ της φάσης διακίνησης και παραλαβής των ελαιόκαρπων.

Ο κ. Κώτσηρας από την πλευρά του απάντησε ότι το Υπουργείο και η ΑΑΔΕ εξετάζουν πράγματι βελτιώσεις και απλοποιήσεις στο σύστημα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τις παρατηρήσεις των εμπλεκομένων. Σκοπός του Υπουργείου είναι να βρεθεί ένας πιο εύχρηστος τρόπος εφαρμογής του μέτρου, χωρίς όμως υπαναχώρηση ως προς την υιοθέτησή του.