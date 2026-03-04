menu
13.9 C
Chania
Τετάρτη, 4 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Συνάντηση για την ελαιοκαλλιέργεια: Στο επίκεντρο το ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Γ. Κώτσηρα, συναντήθηκε ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης για θέματα που σχετίζονται με την ελαιοκαλλιέργεια στα Χανιά.

Στη συνάντηση, στην οποία έλαβε μέρος και η πρόεδρος του Συλλόγου Ελαιουργών Χανίων κ. Ελευθερία Μαμιδάκη, συζητήθηκαν αρκετά ζητήματα, με σημαντικότερο εκείνο του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το μέτρο της ψηφιακής έκδοσης δελτίων αποστολής για τη διακίνηση ελαιοκάρπου από τους παραγωγούς προς τα ελαιοτριβεία ήταν να ισχύσει από τον περασμένο Δεκέμβριο, ωστόσο δόθηκε παράταση έως τον Μάιο.

Η αναβολή αυτή, κατά τον κ. Μαρκογιαννάκη, ήταν απαραίτητη ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη διευθέτηση μιας σειράς ζητημάτων που σχετίζονται με τις πραγματικές συνθήκες στις οποίες θα κληθούν να το εφαρμόσουν ελαιοτριβεία και παραγωγοί.
Για τον βουλευτή Χανίων είναι χρήσιμο να προχωρήσει το Υπουργείο, πρώτον στην απλούστευση παραμέτρων της ψηφιακής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πρακτικά ζητήματα εποχικότητας και έντασης εργασίας, όπως και το υπαρκτό ζήτημα του ψηφιακού χάσματος ειδικά για μικρούς παραγωγούς μεγαλύτερων ηλικιών. Ως δεύτερο ζήτημα, ο κ. Μαρκογιαννάκης έθεσε και το ζήτημα της επανεξέτασης των υποχρεώσεων των ελαιοτριβείων στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας, μεταξύ της φάσης διακίνησης και παραλαβής των ελαιόκαρπων.
Ο κ. Κώτσηρας από την πλευρά του απάντησε ότι το Υπουργείο και η ΑΑΔΕ εξετάζουν πράγματι βελτιώσεις και απλοποιήσεις στο σύστημα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τις παρατηρήσεις των εμπλεκομένων. Σκοπός του Υπουργείου είναι να βρεθεί ένας πιο εύχρηστος τρόπος εφαρμογής του μέτρου, χωρίς όμως υπαναχώρηση ως προς την υιοθέτησή του.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum