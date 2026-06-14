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Κυριακή, 14 Ιουνίου, 2026
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Συνάντηση Ερντογάν-Μίτσκοσκι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι συναντήθηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στη συνάντηση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας «επιβεβαιώθηκε η παραδοσιακά στενή, φιλική και στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών».

Σε αυτήν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση εκφράστηκε αμοιβαία ικανοποίηση για τις άριστες πολιτικές σχέσεις, οι οποίες βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την ειλικρινή φιλία μεταξύ των δύο λαών.

Οι ηγέτες των δύο χωρών εξέτασαν τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας, αύξησης του εμπορίου, νέων επενδύσεων, καθώς και προώθησης της συνεργασίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης και της άμυνας.

 

Ο Χρ. Μίτσκοσκι, σύμφωνα με την ανακοίνωση τόνισε τη σημασία της Τουρκίας ως σημαντικού οικονομικού και πολιτικού εταίρου, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενός ευνοϊκού και προβλέψιμου επιχειρηματικού κλίματος για νέες τουρκικές επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Τουρκίας για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας, καθώς και την ετοιμότητα για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος» προστίθεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.

 

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας βρίσκεται από χθες στην Κωνσταντινούπολη, όπου συμμετείχε σε επιχειρηματικό φόρουμ, αφιερωμένο στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Τουρκίας.

 

Ο Χρ. Μίτσκοσκι, στην ομιλία του στο φόρουμ ανέφερε ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από τουρκικές επιχειρήσεις για επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία του και κάλεσε τις τουρκικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην «ιστορία ανάπτυξης», όπως είπε, της χώρας του.

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