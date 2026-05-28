Συνάντηση εργασίας για το μεταναστευτικό στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου

Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου, στην Παλαιόχωρα, συνάντηση εργασίας και συζήτηση θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος με την Αντιπροσωπεία της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αντώνιος Κων. Περράκης, ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Δρακάκης, ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αριστείδης Ψαρράς και ο Αξιωματούχος της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Frontex και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου, Πέτρος Χατζής.

Κατά τη συνάντηση ενημερώθηκε η αντιπροσωπεία για τις ενέργειες του Δήμου σχετικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών καθώς και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την εποικοδομητική συζήτηση και τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει αρωγός των κρατών – μελών και των τοπικών κοινωνιών στις προσπάθειες διαχείρισης του μεταναστευτικού»