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Συνάντηση εργασίας για την απόδοση μέρους του Τέλους Ανθεκτικότητας στους Δήμους

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Σε συνέχεια της πρόσφατης επιστολής που απέστειλε ξανά, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης προς τη νέα Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) κα Αγάπη Σμπώκου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας τις προηγούμενες ημέρες, με τη Γενική Διευθύντρια του Σ.Ε.Τ.Ε. κα Γάτσου και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού του Σ.Ε.Τ.Ε. κ. Θάνο, με κύριο αντικείμενο συζήτησης την πρόταση του Δήμου Πλατανιά για την απόδοση ποσοστού του Τέλους Ανθεκτικότητας στους Δήμους, καθώς και τη δημιουργία ενός σταθερού χρηματοδοτικού εργαλείου για έργα ανθεκτικότητας, πολιτικής προστασίας και προστασίας κρίσιμων υποδομών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά η διαχρονική πρόταση του Δήμου Πλατανιά, η οποία έχει κατατεθεί ήδη από το 2018 και έχει επικαιροποιηθει ξανά πρόσφατα, με σειρά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων, ενώ παράλληλα έχει λάβει τη στήριξη των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω ομόφωνων αποφάσεων των συνεδρίων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων.
Αποτιμήθηκε από κοινού οι αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι τουριστικοί Δήμοι, τόσο λόγω της σημαντικής επιβάρυνσης των υποδομών τους από την τουριστική δραστηριότητα όσο και εξαιτίας των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, οι οποίες καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία μόνιμων και σταθερών χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα ανθεκτικότητας, διαχείρισης υδάτινων πόρων, πολιτικής προστασίας και περιβαλλοντικής θωράκισης, ώστε να προστατευθεί και το τουριστικό ‘προϊόν’ αλλά και η βιώσιμη παραμονή των μονίμων κατοίκων στις Τουριστικές περιοχές.
Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Μαλανδράκης, ανέπτυξε τη βασική φιλοσοφία της πρότασης, σύμφωνα με την οποία μέρος των εσόδων που προέρχονται από τον τουρισμό, θα πρέπει να επιστρέφει στις τοπικές κοινωνίες και στις περιοχές που υποστηρίζουν το τουριστικό προϊόν της χώρας, μέσω ενός δίκαιου και ανταποδοτικού μηχανισμού χρηματοδότησης.
Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τα στελέχη του Σ.Ε.Τ.Ε. να ενημερώνονται αναλυτικά για τις παραμέτρους της πρότασης και να αναγνωρίζουν και να συμφωνούν στη σημασία της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των τοπικών υποδομών ως βασικής προϋπόθεσης για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Τελειώνοντας ο κ. Μαλανδράκης, δήλωσε ότι «…Ο Δήμος Πλατανιά θα συνεχίσει τις διαχρονικές θεσμικές του παρεμβάσεις, προς κάθε αρμόδιο φορέα και Υπουργείο, με στόχο την προώθηση μιας πρότασης που συνδέει άμεσα την τουριστική ανάπτυξη με την προστασία των τοπικών κοινωνιών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανθεκτικού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης για το σύνολο της χώρας…»»

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