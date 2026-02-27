Συνάντηση εργασίας για την ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Αλικαρνασσό

Συνάντηση εργασίας για την προετοιμασία ανέγερσης Βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Αλικαρνασσό από το Δήμο Ηρακλείου, είχε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης με την Προϊσταμένη των ΚΕ.Π.Α του Δήμου Ηρακλείου Όλγα Φλουρή και τους μελετητές-αρχιτέκτονες Τζένη Μαυράκη και Εύα Κοκκινίδου, την Παρασκευή 27/2, στα γραφεία της Αντιδημαρχίας.

Όπως ανακοινώθηκε «κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκαν διάφορα θέματα για την προετοιμασία της μελέτης που αφορά την ανέγερση του νέου 2ου Βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Αλικαρνασσό, σε δημοτική έκταση δίπλα στο πάρκο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Αρχιμήδους. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας ζήτησε από τους μελετητές να προβλεφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στη φοίτηση βρεφών και τονίζοντας ότι το νέο ΚΕ.Π.Α θα εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για τη συνεργασία, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη φάση των μελετών»