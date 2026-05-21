Συνάντηση Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας με το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης Στέλιος Ζαχαριουδάκης και η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Τοπικής Επιχειρηματικότητας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ευαγγελία Αγγελάκη, με βασικό στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των κρητικών κρασιών στις πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η δυνατότητα τα ποιοτικά κρασιά της Κρήτης και ιδιαίτερα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, να αποκτήσουν τη θέση που τους αξίζει στα γλέντια και τις εκδηλώσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων, μέσα από συνεργασίες με τους τοπικούς οινοπαραγωγούς.

Όπως επισημάνθηκε, στις πολυάριθμες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο κυριαρχούν συχνά άλλα ποτά, ενώ το τοπικό κρασί, ένα προϊόν άμεσα συνδεδεμένο με την παράδοση, την ιστορία και την οικονομία του τόπου, θα μπορούσε κάλλιστα να κυριαρχεί. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία που συζητείται να δρομολογηθεί, επιδιώκεται να περάσει ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης των ντόπιων οινοποιών και ανάδειξης των εξαιρετικών κρασιών της κάθε περιοχής.

Η ένταξη τοπικών οίνων στις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελεί μια ουσιαστική στρατηγική επιλογή που μπορεί να ενισχύσει την τοπική οικονομία, να αναδείξει τις γηγενείς ποικιλίες και να προσφέρει ποιοτικότερη φιλοξενία στους επισκέπτες και τους δημότες.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο, το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, ώστε να διαμορφωθούν πιο συμφέρουσες συμφωνίες διάθεσης κρασιού για τις εκδηλώσεις, προς όφελος τόσο των συλλόγων όσο και των τοπικών οινοποιείων.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα σύνδεσης της τοπικής παραγωγής με τον πολιτισμό και τη φιλοξενία, καθιερώνοντας το κρητικό κρασί ως αναπόσπαστο κομμάτι των εκδηλώσεων και της ταυτότητας του τόπου.

Μετά από αυτή την πρώτη συνάντηση, το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει νέα διευρυμένη συνάντηση της δημοτικής αρχής με εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου, προκειμένου να συζητηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

«Το κρητικό κρασί είναι κομμάτι της παράδοσης, της ιστορίας και της ταυτότητας του τόπου μας. Θέλουμε οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας να στηρίζουν έμπρακτα τους τοπικούς παραγωγούς και να αναδεικνύουν τα ποιοτικά προϊόντα της περιοχής μας. Καλούμε όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, ώστε όλοι μαζί Δήμος, Πολιτιστικοί Σύλλογοι και οινοποιοί να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου»