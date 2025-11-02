menu
Συνάντηση Δημάρχου Φαιστού με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Μάλλιος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο κ. Νικόλαο Σπυριδάκη, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, τον Δήμαρχο Φαιστού κ. Γρηγόριο Νικολιδάκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου «η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή το τραγικό περιστατικό στο χωριό Βορίζια Ηρακλείου, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ένοπλη συμπλοκή.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν τα μέτρα που έχουν ληφθεί και συνεχίζουν να εφαρμόζονται από τις αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της ηρεμίας και του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η στενή και διαρκής συνεργασία μεταξύ του Δήμου Φαιστού και της Ελληνικής Αστυνομίας, με κοινό στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας, καθώς και τη διασφάλιση της αρμονικής διαβίωσης και συνύπαρξης των πολιτών»

