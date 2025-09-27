Συνάντηση Aikido και Karate-do στα Χανιά

Μια ιδιαίτερη βραδιά συνεργασίας σεβασμού και αμοιβαίου εμπλουτισμού

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Καράτε Χανίων, πραγματοποιήθηκε μια μοναδική εκδήλωση που ένωσε δύο διαφορετικές πολεμικές τέχνες: το Aikido και το Karate-do.

Η Σχολή Aikido Χανίων επισκέφθηκε την Ακαδημία Καράτε, όπου οι δάσκαλοι Tiziano Calabrese (5 dan Aikikai Tokyo) και Πανγιώτης Γατίδης (6 dan SKIF) συναντήθηκαν σε ένα κοινό μάθημα, το οποίο προσέλκυσε μαθητές και φίλους και των δύο σχολών.

Η ατμόσφαιρα της βραδιάς χαρακτηρίστηκε από ειλικρινή σεβασμό και διάθεση συνεργασίας. Για τους συμμετέχοντες ήταν μια μοναδική ευκαιρία να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους, να γνωριστούν καλύτερα και να χτίσουν νέες φιλίες.

“Το σημαντικό δεν είναι οι διαφορές στις τεχνικές, αλλά το κοινό πνεύμα αφοσίωσης και πειθαρχίας”, σημείωσε ο δάσκαλος Γατίδης, τονίζοντας την αξία της ανταλλαγής. Από την πλευρά του, ο δάσκαλος Calabrese υπογράμμισε: “Μέσα από τέτοιες συναντήσεις δημιουργούμε γέφυρες φιλίας και ξεπερνούμε τα τείχη που μας χωρίζουν”.

Οι δύο δάσκαλοι ασκούνται στις τέχνες τους εδώ και δεκαετίες, ανήκουν σε διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς και διαθέτουν πολυετή εμπειρία διδασκαλίας στα Χανιά.

Η εκδήλωση αποτέλεσε απόδειξη ότι, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις και στρατηγικές άμυνας, το Aikido και το Karate-do μοιράζονται κοινές αξίες: την αγάπη για την ιαπωνική παράδοση, την αναζήτηση της εσωτερικής ισορροπίας και τη δέσμευση στη δια βίου μάθηση.

Aikido & Karate-do: δύο δρόμοι που συναντώνται σε ένα κοινό πνεύμα.