Συναντήσεις με βουλευτές είχε ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Καλυβών

Συναντήσεις με την υφυπουργό Μετανάστευσης Σ. Βολουδάκη και τον βουλευτή Αλ. Μαρκογιαννάκη είχε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Καλυβών Παντελής Ματζοράκης, μέλη του Δ.Σ. και επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής.

Όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση του Συλλόγου η κα Βολουδάκη και ο κ. Μαρκογιαννάκης, ενημερώθηκαν αναλυτικά «για τις συνέπειες του νόμου (5092/2024) στις επιχειρήσεις μας και στη τοπική οικονομία της περιοχής μας ενώ τονίστηκε «ότι δεν έχει σχέση η περιοχή μας με άλλα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη που επικρατεί αναρχία και μη σεβασμό στον πελάτη»

Κλείνοντας η σχετική ενημέρωση αναφέρει πως «στη περιοχή μας τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει για να υπάρχει αυτή η όμορφη εικόνα του χωριού μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής».