Συνάνθρωπος: Για τον μικρό Παύλο που μας χρειάζεται

Την αλληλεγγύη της στον μικρό Παύλο, καλείται να δείξει η κοινωνία των Χανίων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την επίσημη αναγνώριση των Βρυσών Αποκορώνου ως επίσημη κοινότητα, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει προσπάθεια επίτευξης ενός σπουδαίου στόχου.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βρυσών Αποκορώνου και η ομάδα Στήριξης ΣυνΆνθρωπος ενώνουν τις δυνάμεις τους, ώστε ένα μικρό αγόρι να αποκτήσει το ειδικό αναπηρικό αμαξίδιο που έχει ανάγκη.

Για τον σκοπό αυτό θα τοποθετηθεί κουμπαράς ενίσχυσης στον χώρο της κεντρικής πλατείας Βρυσών˙ όπου στις 12:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων, ενώ παράλληλα θα εκφωνηθούν ομιλίες και στις 6:00 μ.μ. θα διεξαχθούν αγώνες τόσο για παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου, όσο και για ενήλικες.

Για όσους δε θα καταφέρουν να παρευρεθούν εκεί, στα << 100 χρόνια Βρύσες >>, υπάρχει δυνατότητα να συμβάλλουν στον σπουδαίο αυτό σκοπό μέσω των λογαριασμών της Ομάδας Στήριξης ΣυνΆνθρωπος που ακολουθούν:

• Τράπεζα Χανίων :

GR97 0690 0010 0000 0017 6976 002

Αρ Λογ. 17 6976 002

• Τράπεζα Πειραιώς :

GR89 0172 7580 0057 5809 9312 481

Αρ.Λογ. 57 5809 9312 481

Δικαιούχος: Συνάνθρωπος

Αιτιολογία: για τον μικρό Παύλο

Ας ομορφύνουμε ακόμη περισσότερο αυτήν την ημέρα και ας προσθέσουμε στους λόγους που θα την γιορτάζουμε στο εξής ότι δώσαμε στον μικρό Παύλο την ευκαιρία να ζει ομορφότερες μέρες – όπως αξίζει σε κάθε παιδί»